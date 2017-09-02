吃什麼隔天原樣拉出 男星生怪病靠這招復原

石修感謝鄭少秋當時救命之恩。（圖／達志影像）

68歲香港男星石修演過不少電視劇與電影，最新作品是和天王劉德華合作的《拆彈專家》，他在片中飾演「尹Sir」一角。最近石修上電台節目，自曝當年拍攝《楊門女將》時莫名罹患怪病，吃什麼都無法消化，隔天原樣拉出，使他體重爆瘦了21公斤，連醫生都束手無策，幸好遇到鄭少秋，對方推薦他去找一位師父運動打太極，才漸漸復原。

據《on.cc東網》報導，石修19歲時和小5歲的太太認識，兩人交往9年後結婚，從此攜手相依一輩子，最近石修上電台節目，吐露多年前曾罹患消化怪病，吃什麼都會原貌拉出，連走路的力氣都失去了，除了感謝當時在他身邊陪伴的妻子之外，他特別想感謝鄭少秋給建議，才撿回他一命。

石修說，鄭少秋當時知道他病況後，有天跟他說：「阿修！我認識九龍仔公園的一位太極師父，很厲害的，不如我們去試試」，鄭少秋當時明明是大忙人，卻堅持每早拉著石修打拳了一星期，使石修食慾逐漸恢復、關節也變暖和，3個月後完全康復，鬼門關前走一遭，石修忍不住讚鄭少秋的熱心與善良，直呼：「真的很感謝阿秋！」

(中時電子報)