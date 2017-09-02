台鐵台北車站男旅客落軌慘遭列車撞擊 無生命跡象

警消從車底救出落軌者緊急送醫。（陳鴻偉翻攝）

台北車站晚間發生男子從月台落軌意外。（陳鴻偉翻攝）

男子從3號月台突然墜下。（陳鴻偉翻攝）

今晚7時09分，1輛1241次區間車駛入台北車站時，1名年約40多歲的男子突然從3號月台上墜落，慘遭列車撞擊當場傷重無生命跡象，警方及台鐵人員隨即將現場封鎖、採證，約在7時37分暫時排除狀況恢復通車，男子並送往台大醫院急救，計約400多旅客受到影響，男子落軌原因正由警方調閱監視器釐清中。

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(中時)