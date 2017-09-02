富邦勇士隊 變身為偏鄉學童籃球教練

明星球員指導小朋友球技。（高市社教館提供）

富邦勇士隊球員親切的指導小朋友籃球技巧。（高市社教館提供）

「勇愛無懼公益籃球營 」活動結束後大合照。（高市社教館提供）

高雄市社教館與富邦慈善基金會、富邦勇士隊今天主辦「勇愛無懼公益籃球營」活動，邀請高雄潮寮國小、寶來國小和竹滬國小3所學校共80位學生和富邦勇士隊一起打籃球，同時也贈送小朋友每人1顆籃球和1件背心，可以近距離和籃球明星一起打球，讓小朋友超開心。

富邦愛心志工社高雄產險支社社長王啟惠表示，富邦慈善基金會「用愛心做朋友」在高雄地區幫助2400多位孩子安心上學，這次活動就是邀請受助學生和富邦勇士隊一起打籃球，讓每位孩子都能擁有正向力量、快樂度周末。

社教館祕書沈坤佑說，社教館很高興有機會與富邦慈善基金會共同推廣有益身心的籃球運動，希望同學們在富邦勇士隊球員們的指導下，能夠學習到更多的籃球技巧，期望孩子們回到校園後繼續打球，讓籃球運動更普及。

富邦勇士隊總教練許晉哲鼓勵孩子們，在今天下午的公益籃球營活動中，快樂的學習到籃球知識與技巧

「勇愛無懼公益籃球營」活動一開始先由勇士隊的助理教練吳永仁帶大家一起暖身運動，接著是勇士隊球員教孩子們基礎的籃球訓練以及技巧運用，最後讓球員和學生們分組比賽，在簽名和大合照之後圓滿落幕。

(中時)