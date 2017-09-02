韓美同意依南韓標準修改《飛彈指南》

南韓青瓦臺（總統府）發言人2日指出，南韓總統文在寅與美國總統川普1日晚間通電話，就近日朝鮮半島安全局勢及針對北韓射彈的合作應對方案深入交換意見。雙方電話會談進行約40分鐘，最後同意強化南韓對北韓的飛彈威攝能力，並商定依韓方標準修訂《韓美飛彈指南》

這是文在寅就任後第三次與川普通電話，也是雙方自上月7日就北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）商討應對方案後時隔25天再次進行對話。雙方也重申促使北韓重返談判桌的重要性。

兩國領導人一致認為有必要修訂《韓美飛彈指南》。根據韓美2012年修訂的《韓美飛彈指南》，韓美同意把飛彈最大射程從300公里提升到800公里，但發射射程800公里的飛彈時，攜帶彈頭重量不可超過500公斤。

而在7月底北韓二度試射洲際彈道飛彈後，文在寅指示同美方商討就修訂《韓美飛彈指南》啟動協商，美方同意後，雙方正式啟動相關協商。

(中時)