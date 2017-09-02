籃球》50分射手愛德回來了！最懷念的是象山
還記得今年瓊斯盃單場飆進50分的立陶宛帥哥射手愛德嗎？千萬別懷疑，愛德2日出現在DLIVE長佳夏季籃賽冠軍戰場邊，跟桃園璞園簽下3周測試合約的他表示，「真的很開心能夠回到台北，我超想念象山的山頂景觀！」
愛德這次是來接受璞園測試，接下來的花蓮觀護盃，以及澳門舉行的Super-8國際籃球賽，都將披上璞園戰袍，「我從瓊斯盃結束後，就很想回到台灣了，不過我忘了璞園何時跟我聯繫的，大概是教練看到我會打球，才會找我吧。」
為了不錯過這次返台測試機會，愛德特別跟義大利聯賽球隊中止合約，先從義大利飛返立陶宛，然後2日晚間抵台，對於自己是否可以下季SBL繼續留下，愛德充滿信心表示，「我絕對可以幫到球隊的！」
其實為了準備返台接受測試，愛德還特別從YOUTUBE上面，看了上季SBL總冠軍賽的影片，「我的印象就是有個很高的球員(指布拉)一直扣籃，可是從影片當中，我發現自己應該可以從1號打到4號位置。」
「不管璞園教練團要我打哪個位置，我相信自己都可勝任，」愛德說，「其實聽到我要回台灣，我女友超妒忌的，因為她才剛打完台北世大運，就是立陶宛女籃13號球員達莉亞，真心希望她也有機會可以來台打球。」
當初愛德早已表達很想效力SBL球隊的立場，如今總算達成他的夢想第一步，不管他最後能否留下，起碼想要看他精采身手的球迷，可在13日前往花蓮德興小巨蛋的觀護盃現場好好欣賞他的球技。
(中時電子報)
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