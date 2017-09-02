僅2人敲安照贏橫濱 讀賣巨人返央聯第3差一步

畠世周(圖)威風繳7局失1分好投，巨人撂倒橫濱4連勝。(截自日本雅虎體育)

讀賣巨人今(2日)與橫濱DeNA交手，整場僅出現4安，其中洋將麥基(Casey McGehee)就包辦3安，打線幾乎全面陷「安打荒」，但笑到最後以3比1贏球的，卻是巨人，關鍵就是橫濱4名投手共送出多達10次保送，種下敗因，如今兩隊勝差剩0.5場，巨人重返前段班差最後一步！

此役巨人前3局遭橫濱先發石田健大演出9上9下，巨人先發畠世周則前2局都被敲1安，並在3下挨2安，讓橫濱先取得1分。然而4上石田卻突失準，2出局二壘有人，連投3次保送，讓巨人兵不血刃擠回追平1分。兩隊僵持到6上，巨人由麥基敲安領頭，加上1次保送跟1次故意四壞，1出局後攻占滿壘。

此時橫濱換尾仲祐哉中繼，他雖用5球K掉長野久義，但面對代打龜井善行時，竟發生暴投，平白讓巨人跑回超前1分，隨後才抓到3出局解危。未料，尾仲7上2出局後，類似劇本再出現；麥基敲安、坂本獲保送，巨人攻占一二壘，這次他們不靠橫濱自亂陣腳，由阿部慎之助敲二壘打，打進第3分。

巨人把差距越拉越開，橫濱卻在比賽後段沉默；第2到第7局，僅再從畠世周手中敲1安，未再攻得分數。畠世周投完7局退場，巨人中繼西村健太朗只被敲1安無失分，儘管「守護神」卡米奈洛((Arquimedes Caminero)出現2保送，但橫濱未能把握機會反撲，讓卡米奈洛守住勝果。

巨人整場有安打演出的，只有麥基和阿部，但橫濱送10次四壞球加上關鍵暴投，仍讓巨人得以奪勝。這場勝利，對巨人來說價值連城，他們贏球後拿下4連勝，距央聯第3的橫濱只剩0.5場勝差。明天兩隊將再度交手，若巨人又取得勝利，他們將能超過橫濱，躍居能進季後賽的第3名位置。

而巨人打線全面熄火，也包括賽前連27場上壘的陽岱鋼。他此役5打數盡墨，另吞下2K，連續上壘場次停留在27場，打擊率也跌破3成來到2成92。8月手感火燙的他，自8月19日對橫濱後，打擊有些冷卻；總計8月20日至今11場出賽，43打數敲8安，打擊率只有1成86。

(中時電子報)