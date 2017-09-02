南韓企業界內憂外患　「J（文在寅）經濟學」恐難成功

王嘉源／綜合報導

南韓《中央日報》2日社論指出，南韓企業界愈來愈憂愁。在文在寅政府宣布即將上調法人稅和最低工資的情況下，南韓企業還面對著中國的「薩德」反導系統（THAAD）報復以及標準工資訴訟敗訴等內憂外患。另外，在重視就業崗位的新政府上台後，企業還不得不配合政府解決非正式員工轉變為正式工的問題，以及與合作供應商的共同發展問題，背負了巨大壓力。

那麼，南韓企業是否有足夠力量抵抗這樣的颶風呢？從官方統計結果來看，情況並不悲觀。南韓的出口已經連續十個月呈現增加趨勢，生產和消費也持續上升。第二季度國內生產總值（GDP）同比上升2.7％，環比上升0.6％，成績還算不錯。雖然酷暑和暴雨天氣可能導致中秋物價不太穩定，但除此之外，其他經濟指標都表現較好。

但南韓《中央日報》說，上述數字只是一種錯覺。大韓商工會議所會長朴容晚在與產業通商資源部舉行的座談會上，點出了「南韓經濟的錯覺」。大韓商工會議所對494家KOSPI上市公司進行分析後得出，今年第二季度這些企業的營業利潤比一年前增加了17％，但除去十大集團之外其他企業的營業利潤同期反而下降了24％。而且，即使在十大集團內部，各企業的情況也明顯不同。受益於半導體、顯示器和石油化學市場繁榮的三星、SK、LG集團創下了有史以來的最佳業績，相反地，其他大部分支撐國家實體經濟的南韓企業正逐漸病入骨髓。特別是突然遭受中國薩德報復的現代汽車集團和樂天集團，營業利潤出現了大幅下滑。

《中央日報》指出，面對中國喊出半導體崛起口號，進行窮追猛趕，未來的情況已經無法保障。另外，三星集團還面臨著「掌門人」長期缺位可能帶來的經營管理風險。三星電子消費電子（CE）部門的代表尹富根1日出席在德國柏林舉行的記者會時表示，「從外國信息技術（IT）企業的先例來看，沉船只是一瞬間的事」，「申宗鈞社長（三星電子網絡與移動部門代表）曾說 『一打瞌睡就會死』，目前三星電子面臨的情況，已經嚴重到不知道用何種語言表達」。

另外，北韓問題已經演變成長期不穩定因素，也是一大負擔。前天金融貨幣委員會全體一致決定連續第14個月凍結基準利率之後，南韓央行行長李柱烈說「北韓核導挑釁等地緣政治風險，也大大增加了經濟的不確定性」。

《中央日報》說，文在寅政府必須正視圍繞南韓經濟的這些危險因素，認真考量企業是否有足夠的能力，承受政府為實現收入主導經濟增長的目標而大刀闊斧頒布的一系列政策。收入主導經濟增長的意思是，透過提高國民收入促進家庭消費增加，進而刺激企業投資，達到經濟增長的效果。

企業作為投資和雇傭的主力軍，如果動盪不安，收入主導經濟增長的紐帶就會從中斷裂。一旦企業失去立足之地，文在寅政府以就業和以人為本為中心的「J經濟學」（J-nomics、J為文在寅英文名字的縮寫之一）最終也會失敗。

(中時)