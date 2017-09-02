矮超模好友一顆頭 蔡依林照樣拍出女神照

天后蔡依林和美國超模Bella Hadid一同出席精品活動，17公分的超萌身高差瞬間成為全場焦點，但Jolin還是可以拍出長腿女神照，仔細看一下Jolin擺pose的技巧有很多撇步，身高比較矮小的女生其實也可以拍出高瘦的身材比例。

穿著黑色性感禮服大秀美腿，但是Bella給蔡依林這個擁抱總覺得畫面不太協調，擁有175公分高的Bella相較於158公分高的蔡依林整整高出一個頭，畫面有點像大人抱小孩，雖兩人感情好，但是天后氣勢可不能輸，蔡依林稍後po出的照片馬上扳回一城，身高158看起來就像170。

矮超模好友一顆頭 蔡依林照樣拍出女神照

除了穿高跟鞋拉長腿部比例，解析Jolin的拍照技巧，小隻女孩也能擁有婀娜身材和超級大長腿，如果不知道拍照姿勢怎樣好看，還可以試試專業模特的這幾個撇步，都能讓身材顯瘦又修長。善用拍照小心機，你也可以像天后一樣美麗又自信。

(中天)