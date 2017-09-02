不爽餐盤要自己收 女客嗆：要不要幫擦桌子
現在許多平價料理店，由於可以節省人力成本，因此紛紛採用客人自助取餐並回收餐盤的店規，但沒想到卻因此惹毛客人，還遭刁難。
高雄一家日本料理店頗具人氣，高朋滿座，但一時間氣氛卻相當尷尬，原來是一名短髮女子不滿店家要客人自行回收餐盤的規定，對著77歲的洗碗阿姨大聲咆哮說「我在我家吃飯是不用收餐盤的」，之後還補上一句：「收完餐盤後要不要順邊幫你擦桌子」，讓其他用餐客人都看傻。
老闆以和為貴，趕緊出來鞠躬道歉，將客人送出店外。然而這群一共7人的客人卻將垃圾與食物殘渣弄得到處都是，其中一個小朋友甚至還在店門口外將垃圾亂撒，讓老闆非常無奈。
這間平價日式料理店除了老闆夫妻外，只有一個打工的妹妹與洗碗阿姨，根本沒有多餘的人手收拾餐盤，因此不收服務費，希望客人能夠自行收拾餐盤，沒想到卻遇到刁難。
(中天)
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