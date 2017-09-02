又是假檢警老梗 女研究生上當被騙10萬

警方提醒歹徒假冒檢警詐騙流程。(林郁平翻攝)

警方宣導6招避免上當被騙。(林郁平翻攝)

詐騙集團假冒檢警，謊稱民眾涉入重大刑案，需把名下財產交給法院監管的老梗層出不窮，以往多鎖定中老年人、家庭主婦下手，但警方發現，詐騙集團現在竟將魔手伸向年輕人，從1年級到8年級生都有人被假檢警老梗詐騙。

一名讀北市某國立大學研究所的23歲女學生，上月在學校宿舍內接到詐騙電話，歹徒先假冒健保署電話語音系統，通知女學生健保卡使用異常即將鎖卡，女學生信以為真，便依語音指示按9轉接客服人員詢問原因，假客服告訴女學生可能遭人冒用，會協助報警處理，隨即把電話轉接給其他假冒警察、檢察官的歹徒，進一步謊稱女學生不只遭人盜用健保卡，還遭人冒名開立銀行帳戶，且涉入洗錢重大刑案，要求女學生將名下金融帳戶全部交給法院監管以證明清白，並以偵查不公開為由威脅女學生不得告訴任何人，女學生被嚇得六神無主，便依指示將提款卡跟提款密碼交給歹徒，回到宿舍後越想越不對，打電話到165專線諮詢才發現自己被騙，痛失10萬元。

刑事局指出，假檢警詐騙手法多半在白天撥打市話給獨自在家的被害人，最常假冒健保署、中華電信的語音電話系統，撥放「您的健保卡使用異常將予以鎖卡，如有疑問請按9轉接專人服務」、「您的電信費用未繳納將予以停話，如有疑問請按9轉接專人服務」的語音通知，待被害人轉接給假客服人員，就一步步掉入歹徒的陷阱。

警方呼籲，公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾帳戶或財產，健保署跟中華電信網站也都曾公告，表示不會透過電話語音系統要求民眾按任何鍵轉接客服人員，民眾如果接獲可疑電話，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免被騙。

(中時)