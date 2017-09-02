扛開路先鋒也沒問題 王柏融單場雙響炮

王柏融今面對0富邦悍將，轟出單場雙響炮，連三場開轟。(資料照 鄭任南攝)

Lamigo桃猿今面對富邦悍將火力大爆發，全場狂敲19支安打，尤其生涯首度擔任開路先鋒的王柏融單場5打數4安打，還上演單場雙響炮，桃猿前4局就狂攻13分早早奠定勝基，終場以13比4大勝富邦。

王柏融今生涯首扛第一棒，但絲毫不減他的火燙棒子，首局首打席就擊出卡在全壘打牆上的場地二壘安打，也帶動起桃猿打線，首局就靠著4支安打加上對方失誤，打下4分大局。

第2局桃猿再添得2分，來到第3局王柏融轟出本季第25轟，桃猿也靠著兩次保送加上適時安打，再打下4分攻勢，第4局王柏融又跳出，直接扛出一發兩分炮，將富邦打得體無完膚。

王柏融單場5支4，打擊率也重回4成，全壘打也來到26發，連3場都開轟，表現相當亮眼，另外郭嚴文與林智平也都展現火力，都繳出猛打賞表現。

此役桃猿洋投道恩斯，主投6局被擊出7支安打2分，順利拿下本季第8勝，反觀富邦投手陳明軒，雖然在世大運兩場先發13局無失分，但回到中職還是無力壓制，僅投1.1局就失7分退場，苦吞敗投。

(中時電子報)