恭喜！傳方媛昨晚香港生女 郭富城當爸了

郭富城今年4月雙喜臨門。（圖／取自新浪娛樂、MK_fy微博）

傳方媛昨晚生下一女。（圖／翻攝自1圈圈臉書）

51歲天王郭富城今年4月和小22歲女友方媛在香港完婚，婚後不久方媛肚皮便傳出有喜，而郭富城雖為保護家人，選擇不再回應，但也曾在專訪中透露未來心願是當好丈夫、好爸爸。今(2日)稍早，港媒報導，方媛昨晚疑在香港養和醫院順利誕下千金，但經紀人稱是藝人私事不回應。

郭富城婚後曾以「囍字是兩個喜，我會努力」，間接默認雙喜臨門，上月中他接受專訪，難得大方開口談家事，直言今年正好感受到時機成熟、經濟也成熟了，便順從天意成婚，期許未來能當好丈夫、好爸爸。

而方媛傳出有喜後，郭富城疼老婆不手軟，除了燒了3千萬港幣在上海買房當給岳父、岳母聘禮，上月再砸5千萬港幣（約2億台幣）在上海買豪宅，只為讓方援住得舒適，也僱好5位月嫂待命，並預定好香港養和醫院頭等房的順產套餐，共計4天3夜，要價約40萬台幣，就等掌上明珠誕生。

據香港《1圈圈》報導，方媛昨在養和醫院順利生下天王愛女，母女均安，而香港《蘋果日報》也目擊這兩天郭富城開著愛車頻頻出沒養和醫院附近，似乎是為了送方媛進醫院生產，對此，郭富城經紀人小美表示：「沒收到消息，但如以往所說，藝人私事不回應，是一份尊重」，也透露郭富城最近沒為陪產請假，仍在為新片忙定妝。

(中時電子報)