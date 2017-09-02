疑精神不濟 女駕車衝進牛排館

一名江姓女駕駛疑精神不濟開車衝進牛排館。(高錦如翻攝)

嘉義縣民雄鄉今下午一名江姓女駕駛疑精神不濟開車衝進牛排館，所幸當時是休息時間，無人受到傷害，雙方選擇私下和解、處理後續賠償事宜。

警方到場時才了解江姓女子與牛排館劉姓老闆曾為情侶，相戀5年，男方最近因故向女方提分手，江女這幾天情緒不穩，據了解，昨天江女已到牛排館找過男方，但因江女情緒不穩，在牛排館大吵大鬧，被江女友人勸說帶回家。

今下午4點多江女又再度到牛排館找男方，江女向警方供稱，因營養不良，貧血頭暈，誤踩油門，非故意衝撞餐廳。劉姓老闆當時在附近的家中，聽聞店裡出事後立即趕到現場，他向警方表示，自己與江女是和平分手，也不知道她為什麼會如此衝動，後續賠償事宜將與江女私下和解、協調。

(中時)