，裸體愛好者福音 巴黎市區開闢首個天體專區

巴黎市第12區的凡仙森林公園（Bois de Vincennes）將開闢一個免費戶外裸體專區。示意圖，非凡仙森林公園裸體專區。（圖／中新社）

法國的裸體愛好者過去只能在遠離城市的海灘活動，而最近巴黎市於「凡仙森林公園」內開闢一個戶外天體專區，可供他們有「親近自然」的空間。

根據中央社引述費加洛報（Le Figaro）報導，巴黎市議會同意在巴黎市第12區的凡仙森林公園（Bois de Vincennes）開闢一個免費戶外裸體專區，已於8月31日啟用。

凡仙森林公園開放供天體專區的面積達7300平方公尺，裸體愛好者可以在此從事各種休閒活動，例如野餐、日光浴或讀書。

報導訪問前來體驗的人士表示，「衣物就像一道監獄的門，以後終於有個戶外空間可以親近自然，感受真正的舒適」，「我們需要一個沒有社會枷鎖的開放空間，很高興巴黎市考量了裸體愛好者的需求。」

報導也說，這項計畫將實施到今年10月15日為止，民眾可於上午8時到晚間7時30分在專區內裸體，有穿衣服行人也可以進入這個專區，但若有窺視或挑釁行為，巡邏警員會加以制止。

(中時電子報)