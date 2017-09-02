廈門金磚國家工商論壇 規模創歷屆之最

中新社2日報導，2017年金磚國家工商論壇組委會主任、中國貿促會會長姜增偉表示，本次論壇中外工商界人士報名踴躍，在1,200餘名參會人員中，工商界人士達1,069人，中方372家企業546人，外方260家企業和機構523人。論壇規模為歷屆最大。

9月2日下午，2017年金磚國家工商論壇新聞發表會，在福建省廈門市舉行，本次工商論壇組委會主任、中國貿促會會長姜增偉介紹論壇的有關情況。

總體來看，論壇1,200餘名參會人員中，工商界人士達1,069人，中方372家企業546人，外方260家企業和機構523人。與會的世界500大企業達79家，包括巴西淡水河谷公司、俄羅斯外貿銀行、印度塔塔鋼鐵公司和南非發展銀行等知名企業。

2017年金磚國家工商論壇將於9月3日至4日舉行，與會人員將圍繞「深化金磚夥伴關係，開闢更加光明未來」這項主題，就「貿易與投資」、「金融合作與發展」、「互聯互通」、「藍色經濟」等4個議題展開研討。

姜增偉進一步指出，四大議題彼此密切關聯，既契合金磚合作的重點領域，也反映了金磚國家工商界的普遍關切，希望參會代表就議題達成廣泛共識，共同致力於促進金磚務實合作和推動全球經濟增長。

(工商)