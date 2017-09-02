俄拒北韓萬景峰號進港 俄朝首條海上航線恐取消

日本共同社2日指出，聯結北韓東北部羅先和俄羅斯遠東地區海參崴港市的北韓貨客兩用輪萬景峰號，上月底遭俄羅斯港灣部門以未支付港灣使用費為由通告拒絕其進港後，目前已停運。此一俄國與北韓間首條海上定期航線有可能在運營3個月後即宣告取消。

因受聯合國對北韓最嚴厲制裁影響，負責航運的企業難以盈利，未能支付使用費。此前有輿論擔心該航線或將為加速研發核武與飛彈的北韓帶來資金成為制裁漏洞。

(中時)