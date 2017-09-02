TFBOYS成員王俊凱成為大學生 報到首日未現身北影

王俊凱9月1日在微博po照，宣布2日要成為大學生了。（翻攝新浪微博＠TFBOYS-王俊凯）

今天（9月2日）是北京電影學院新生報到首日，但順利考上的TFBOYS成員王俊凱並未現身，這讓不少企圖靠直播王俊凱報到、吸引網友圍觀與吸金的主播大失所望，更讓不少人看直播的網友罵慘。

將和王俊凱成爲同學的新生中，有人認為「壓力蠻大的」，倒不是因為王俊凱的人氣，而是他的演藝能力。另一位新生則開心地說，能和王俊凱成為同學「很幸運」，但也有新生無感：「只當他是同學」，更希望王俊凱的粉絲「理智一點」，很開心和王俊凱當同學，但沒有人想沾他的光。

(旺報)