港媒：「無知」的西方 需向中國學3堂課！

圖為「一帶一路」紫玉金砂國禮紫砂藝術展示秀。(取自中新社)

與中國近幾十年來激動人心的經濟脫胎換骨相比，西方有一種現象更令人瞠目結舌，那就是在政治與經濟菁英中，仍對中國普遍存在著無知！

如今我們生活在一個多極的複合世界，中國正成為其中不可或缺的重要角色，但太多人依然透過西方為中心，且以過分簡單化的思維看待問題，這種根植於20世紀的思維植，已無法適應當今的挑戰。

據香港《南華早報》報導，瞭解中國文化價值觀，不僅是理解中國行為背後邏輯的關鍵，其實西方還能向中國學習很多經驗，畢竟中國的思維體系或許更能適合解決這個「複雜時代」面臨的挑戰。

中國文化講究高瞻遠矚，這在許多中資企業在全球成就中展現得淋漓盡致，中企能以務實方式將其短期目標融入長期戰略。「一帶一路」或許是最佳範例，若取得成功，勢必重塑未來幾十年內的全球貿易。而任何一個關注未來選舉、而非未來幾代人的西方政府，都不可能設計出如此具有豐富歷史內涵的經濟與地緣戰略計畫。

在西方傳統中習慣分析，為獲得總體概念，首先需要單獨分析每個部件。中國人的方法則截然不同，是從總體上思考，意味著他們並不拆分部件，因為事物的整體並非由各個部件，而是由它們之間的相互關聯組成。這個時代的所有全球事務(無論是經濟、社會、文化抑或軍事)都相互交織，因此不能只是單獨分析，這有可能錯過「大格局」中的重要部分。

而中國文化中的另一個核心特徵，是對矛盾和對立的綜合統一。受道教「陰陽」理論影響的中國人認為，世間萬物都與其對立面密不可分，這種思維模式的最佳例證，莫過於中文本身，例如「危機」一詞就是由「危險」與「機遇」組成。西方人則認為兩個對立的概念不可調和。像西方大部分政客，仍固執地從非此即彼的對立面看待問題，他們無法發展出看待現實的新觀點，而這正是他們正在敗退的原因。

(中時電子報)