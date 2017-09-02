哈孝遠撇人夫郭彥均錄影 現場使出把妹招數

郭彥均嘆息太早結婚。（圖片提供：中天）

哈孝遠把妹招數樣樣來讓店家美女招架不住。（圖片提供：中天）

郭彥均、哈孝遠、林彥君、李懿中天綜合台《驚奇4超人》主持人郭彥均、哈孝遠、林彥君、李懿，日前以一身創意警察裝扮現身節目，四人一出場就互虧彼此的服裝，林彥君、李懿裝扮成可愛的飛天小女警裝扮被哈孝遠虧說像是酒促小姐，而林彥君立即反虧郭彥均裝扮像是廉價空服員。

《驚奇4超人》節目邁入第二季後，當天錄影主題「犯規美食」，製作單位打破以往介紹美食方向，讓主持群兵分兩路PK來到台中尋找將傳統美食，林彥君被分配與李懿一組，兩人以飛天小女警的身分突擊創新美食，為了能夠贏得勝利不斷賣萌，大跳各樣台客舞，當兩人來到創意無限冰淇淋漢堡店時，還大拍少女寫真照，林彥君忍不住說：「我很久沒有交男朋友了，所以這樣的感覺真棒」，在一旁的李懿認同的猛點頭表示認同。

而人夫郭彥均與哈孝遠這組，來到美女店家郭彥均刻意與美女保持距離，讓美女店家直白回應：因為你已經已婚，讓郭彥均無言以對大嘆自己為何那麼早結婚；反觀一旁的哈孝遠沾沾自喜以為機會來了使出把妹招數，精心設梗藉機發問讓美女店家掉入陷阱，從問起木頭及鐵製造的門是什麼門，甚至還問店家：「那妳知道通往幸福的門是什麼門嗎？」就在現場一片寂靜時，他懷著笑意對著美女店家解答說：「答案是我們。」還趁勢追擊是愛，讓現場超尷尬

(時報周刊)