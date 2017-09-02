籃球》就想拿冠軍 璞園夏聯驚險封王

璞園順利拿下DLIVE長佳夏季籃球邀請賽冠軍。(黃及人攝)

「因為去年達欣在夏季聯賽封王，接著贏下SBL第14季總冠軍，所以今年我格外想要拿下夏聯冠軍！」璞園總教練麥班達2日在DLIVE長佳夏季籃球邀請賽冠軍賽賽後有感而發表示，徹底展現璞園下個球季的爭冠企圖心。

麥班達可是相當認真的，在今年DLIVE長佳夏季籃球賽每場比賽賽前兩小時，就要全部球員提前抵達中正運動中心報到，然後先開檢討會議，才放球員去熱身，可以清楚看出麥總重視這次夏聯爭冠的心情。

璞園2日在冠軍賽以92比88力退達欣，拿下今年夏聯冠軍，但讓麥班達賽後更加開心的事，場上兩新人、一菜鳥與兩中生代表現，「看到蕭順議、簡偉儒、吳家駿、施晉堯與林耀宗5人最後關頭的表現，讓我相當滿意。」

麥班達也透露找來立陶宛射手愛德測試的主因，「本來找來中鋒型洋將，就會壓縮到本土長人的空間，像我們擁有吳岱豪、吳宏興、陳冠全等不錯長人，有了愛德加盟，我可以讓這些本土長人獲得更多上場時間。」

「更重要的是，我們需要1名可以幫忙製造得分機會的洋將，我想愛德相當合適。」麥班達說，不過璞園仍然要看「新台灣人」戴維斯的腰傷恢復情況而定，如能趕上SBL新球季，當然仍以戴維斯為下季洋將主要人選。

僅剩6人可用的新北裕隆，靠著上月才結婚的李德威，貢獻22分、18籃板、3助攻與3火鍋的驚人數據，終以72比67力挫金門酒廠，拿下第3名。

(中時電子報)