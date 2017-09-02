再掀波瀾？ 美傳制定南海「自由航行」計畫
美媒揭露，美國國防部首次制定了一個在南海巡航的時間表，以強化「自由航行」行動。
《華爾街日報》1日援引不具名美國官員的話報導稱，美國太平洋司令部制定了一個在中國與其他國家存在領海爭端的南海海域進行巡航的計畫，在今後幾個月內，執行大約兩到三次「航行自由」行動。
《華爾街日報》報導，官員認為，這一計畫大大不同於之前歐巴馬政府的做法。美軍以往在巡航的時間、地點等問題上常常很難把握，內部也會意見不一，會根據各種「政治因素」而決定進行或取消巡航。
此外，現在的計畫也有助於回應中國有關稱美國巡航破壞地區穩定的指責。
另一方面，該決定也符合川普政府有關軍事行動的理念，即讓軍方指揮官更多決策空間，根據美軍不事先宣布軍事行動的政策，消息人士拒絕向華爾街日報記者透露巡航的時間和地點。
歐巴馬時期，美國進行了4次巡航，川普政府迄今已進行了3次，其中第3次發生在8月初。
(旺報)
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