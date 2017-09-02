入夜雨未停 北北基宜花發布豪大雨特報

氣象局在入夜後續對北北基宜花發布豪大雨特報。(取自中央氣象局)

中央氣象局晚間9點續發豪雨特報，受到第16號颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今（２）晚至明（３）日宜蘭地區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，台北市、新北市、基隆市及花蓮縣有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

(中時電子報)