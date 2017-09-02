《戰狼2》盧靖姍出席威尼斯影展 坦承曾拒絕導演「潛規則」

盧靖姗今天在威尼斯出席論壇，坦承曾碰到「潛規則」。（翻攝新浪微博＠新浪電影）

正在義大利舉行的威尼斯影展，《戰狼2》女主角盧靖姍與徐嬌應邀出席「電影中的女性與女性的電影」論壇，自曝曾在美國影壇打拚時，被導演提出「潛規則」要求，認為這個圈子「骯髒不堪」，呼籲女性影人，尤其是年輕女性要多學習：「這個圈子是圍繞著business展開的。但只要你強，就不用考慮被潛規則的事。」

2008年出道的港星盧靖姍，2012 年起参加美國影集《綠箭俠Arrow》第1~4季演出，一人分飾兩角，包括「綠箭俠」奧利佛·奎恩（史蒂芬·艾梅爾飾）的女友、功夫老師「小冬」，以及「小冬」的雙胞胎姊妹「梅」。

2014 年初，她主演電影《浴血拳霸Skin Trade》（陸譯為《人皮交易》），與知名動作明星杜夫·朗格林等人合作；2015年至2016年間，她參與CBS電視劇《警網急先鋒》（陸譯《警察世家》）演出。

就是在這段時間裡，盧靖姍碰到「潛規則」。她回憶說：「有次被一個美國導演叫到酒店喝咖啡，早就聽說過他喜歡玩女人，所以我早早在咖啡廳定下位置。那個導演對我講，『妳想成名，但是成名有代價，你願意付出什麽呢？』我說，『我不願意做你想的那些，我不是那種女演員』。」

(旺報)