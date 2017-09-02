蔡英文左眼動手術？現不明暗紅疤痕

蔡英文總統的左眼瞼有不明暗紅色疤痕。（季志翔攝）

全國文化會議在今明兩日展開，總統蔡英文在文化部長鄭麗君的陪同下出席參與。不過有眼尖的媒體發現，蔡英文的左眼上眼瞼接近眼窩處有不明暗紅色疤痕。

據了解，蔡英文近幾天因左眼瞼脂肪瘤動了小手術，狀況良好，平日戴著眼鏡，外觀幾乎沒有差異。

《蘋果》報導，總統府發言人林鶴明表示，這是眼瞼周圍常見的黃色斑，已經醫師建議處理，並無不適，也不會對視力造成影響，請國人放心。

(中時電子報)