重力加速度 烘焙師遭追撞翻護欄慘死
38歲的鄭姓駕駛在上班途中遭到後車高速追撞，車子翻出護欄跌落慘死，只是遭到追撞撞上護欄，應該會反彈回車道，怎麼會整台車翻了出去？
老婦人悲痛欲絕，不敢相信身為烘焙師的兒子上班途中遇死劫，但駕駛態度更讓人生氣，只見在派出所內，撞死人的肇事駕駛支支吾吾，一下跟警方說是死者開太慢，一下又說自己速度不快，但通通都被打臉。
86快速道路外側護欄高度是80公分，與一般省道無異，車子被撞後翻過護欄摔落，很可能是因為事發地點剛好是上坡路段最高點，死者被撞之後緊急踩剎車，接著又因為連撞內側護欄，再反彈撞上肇事車，兩個撞擊點加上重力加速度，才會整台車翻出護欄。
86快速道路路面較寬，就連交流道都是雙線道，上下坡度都非常明顯，導致許多車輛容易開快車，就算有80公分高護欄，也擋不住這樣的猛烈撞擊。
(中天)
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