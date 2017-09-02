金價好閃 周線漲幅創2月以來最大

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美國周五公布就業報告不佳，引發外界預期聯準會(Fed)可能放緩升息腳步，加上地緣政治緊張未除與美元疲弱，都有助推升紐約金價周線大漲2.6％，創今年2月以來最佳紀錄。

紐約現貨金價周五收高0.2％至每盎司1324.57美元，盤中一度升抵1328.8美元，為去年11月9日以來最高價位。累計過去一周勁揚2.6％，締造今年2月最大單周漲幅。

(工商)