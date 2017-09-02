王心凌私密照外洩官司進展？姚元浩快閃2句話交代

姚元浩今現身翁立友演唱會。(陳俊吉攝)

王心凌私密照外洩，掌鏡者兼舊愛姚元浩不僅委任律師報警處理，還喊話希望王心凌念在兩人過去情份提告，才能還他清白。至於現在案情進展到哪？姚元浩今（2日）現身翁立友演唱會，就低調向媒體稱「交由檢察官處理」，隨即快閃入場。

姚元浩今日現身力挺好友翁立友的演唱會，就被追問報案後的狀況，據壹週刊報導，姚元浩明顯不願多談，僅稱「交由檢察官處理」就快閃入場，入場後又被追問官司進度，姚元浩就表示不知道，接著以演唱會要開始了為由，不願受訪。

(中時電子報)