韻律體操奪銀面臨解散 教練盼培養潛力新秀
我國韻律體操隊在世大運韻律體操團體賽中奪得銀牌，但光榮過後，現在韻律體操隊卻面臨解散，分析原因，體操教練點出問題關鍵，除了選手達到退休年齡，國內欠缺人才培育制度也是一大問題，希望未來能夠比照競技體操，從小培育選手、挖掘新秀。
韻律體操這次受到前所未有的關注，選手、教練都驚訝，而這次團體三球兩繩項目中，我國體操隊成軍短短9個月就奪得銀牌，韻律體操選手楊千枚說，解散是預料中的事，為了這次世大運也放棄麻豆選拔決賽的機會。
韻律體操選手平均26歲就退休，部分選手則會轉任教練，韻律體操的人才培育格外重要，過去出國比賽籌錢難上加難，更欠缺完善的訓練制度，韻律體操恐怕會因此出現人才斷層。如何扶植國內體育，蔡政府喊出的4年1百億經費只盼能平均分配，因為韻律體操新秀的培育真的不能等。
(中天)
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