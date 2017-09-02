歷屆世大運吉祥物大PK 網友：熊讚也好看太多了吧

台北世大運吉祥物熊讚曬大運落幕後，到就業服務站登記找工作。（台北市觀傳局提供）

歷屆世大運吉祥物。(翻攝自世界大學運動會基礎資料庫系統)

歷屆世大運吉祥物。(翻攝自世界大學運動會基礎資料庫系統)

歷屆世大運吉祥物。(翻攝自世界大學運動會基礎資料庫系統)

世大運吉祥物「演變」一覽表(圖/張潼製作)

2017 台北世大運吉祥物「熊讚」，從一開始不被看好，變成連賽事結束現在話題不斷，就有網友提問，為何世大運的選手們拿到熊讚看起來都很開心，好奇心作祟下，查一下歷屆世大運吉祥物，才發現熊讚真的是好看多了!

一名網友在網路平台「Dcard」發文提到，比對過從1973年起至 2015 光州世大運的各個吉祥物，發現熊讚算是顏質很高的世大運吉祥物了，會受歡迎不是沒有道理。許多網友看到歷屆吉祥物圖樣後，留言說道「熊讚看起來呆呆的很可愛」、「1973也太邪門了吧，好像符咒娃娃」、「2007年是變種皮卡丘嗎？」、「2011是怎樣，word快取圖案嗎？」、「看了這些圖片，我更好奇他們做成娃娃的樣子」。

據世界大學運動會基礎資料庫系統來看，1973 年、1977 年以及 1979 年都是黑白，直到1983年加拿大愛德蒙頓才轉變為彩色。不過，2017台北世大運罪一開始的吉祥物也不是熊讚，是歷經過郝市府版本、i-voting版本，最後柯優化版才造就出現在的熊讚。

不過，熊讚一開始也被說是抄襲日本吉祥物「熊本熊」，隨著世大運比賽熱度不斷提升，他的人氣也跟著水漲船高，現在就連賽事結束後的走向也引起話題，現在熊讚的臉書已經超過10萬人按讚以及追蹤。

(中時電子報)