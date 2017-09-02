歷屆世大運吉祥物大PK 網友：熊讚也好看太多了吧
2017 台北世大運吉祥物「熊讚」，從一開始不被看好，變成連賽事結束現在話題不斷，就有網友提問，為何世大運的選手們拿到熊讚看起來都很開心，好奇心作祟下，查一下歷屆世大運吉祥物，才發現熊讚真的是好看多了!
一名網友在網路平台「Dcard」發文提到，比對過從1973年起至 2015 光州世大運的各個吉祥物，發現熊讚算是顏質很高的世大運吉祥物了，會受歡迎不是沒有道理。許多網友看到歷屆吉祥物圖樣後，留言說道「熊讚看起來呆呆的很可愛」、「1973也太邪門了吧，好像符咒娃娃」、「2007年是變種皮卡丘嗎？」、「2011是怎樣，word快取圖案嗎？」、「看了這些圖片，我更好奇他們做成娃娃的樣子」。
據世界大學運動會基礎資料庫系統來看，1973 年、1977 年以及 1979 年都是黑白，直到1983年加拿大愛德蒙頓才轉變為彩色。不過，2017台北世大運罪一開始的吉祥物也不是熊讚，是歷經過郝市府版本、i-voting版本，最後柯優化版才造就出現在的熊讚。
不過，熊讚一開始也被說是抄襲日本吉祥物「熊本熊」，隨著世大運比賽熱度不斷提升，他的人氣也跟著水漲船高，現在就連賽事結束後的走向也引起話題，現在熊讚的臉書已經超過10萬人按讚以及追蹤。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。