MLB》林子偉重返大聯盟！首戰就先發守二壘

林子偉甫重返大聯盟，首場對洋基就扛先發二壘手。(美聯社資料照)

等了1個多月，台灣旅美小將林子偉總算在大聯盟9月擴編之際，再度被紅襪叫上大聯盟，而他機會也來得很快，今(2日)紅襪對戰洋基一役，就擔任先發9棒二壘手，將本季第二度與洋基的「神之子」田中將大交手。

林子偉7月16日對洋基出賽後，就被下放3A磨練，當時洋基的先發投手，就是田中。該役2人對決3打席，林子偉遭田中完全壓制繳白卷，還苦吞2K。如今林子偉雖到3A修行1個多月重返戰場，但田中近2場都繳優質先發內容，比先前更加不好惹，林子偉可能會有場硬仗。

(中時電子報)