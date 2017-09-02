台灣對美軍購新需求 首度提出採購F35

美軍F-35B戰機。（取自美國海軍官網）

總統蔡英文曾在4月接受外媒專訪時首度表達購買F-35意願，國防部長馮世寬也隨後稱會像美方表態。據媒體報導，國安人士透露，我國將在10月向美國提出新一波軍購需求，「首次」對美提出採購F-35需求。

據蘋果報導，國安人士回答，我方10月將向美方提出軍購需求，這是自川普上任以來我方提出首份採買清單，內容包括正式向美方提出購買F-35需求。報導提到，為了反制中國大陸解放軍的殲20、殲31戰機，以取得台海制空權，至少需要20架F-35戰機。至於國防部表示，在美方未正式宣布前，國防部依慣例不做評論。

官員表示，我方向美方提軍售清單，待美方通知，我國防部會送出報價需求信函（LOR），美方才會正式報價，啟動軍售程序。官員說道，一架要價超過1.2億美元（約37億台幣）F-35B，以經有許多國家想要在排隊交貨以及購買，就算美方答應，我方最快也要十年後才能拿到貨，但為了台海防空需求，現在就必須掛號排隊。

(中時電子報)