中俄超不開心！ 美偷偷摸摸試驗恐怖武器恐引發災難

美國海軍現役的B61系列航空核彈，正在進行翻新升級計畫，變身後將成為美國最致命的核武。(圖/維基百科)

美國總統川普上台後，曾多次表示要升級美國的核武庫，讓美國成為核武最強國。近日，美軍再次成功試射B61-12戰術核炸彈。大陸軍評陳光文指出，美國此舉一定會引發新的核武擴軍浪潮，而感受到巨大威脅的中國和俄羅斯，是不會聽之任之的！

美國經過近年來的多輪試驗，B61-12戰術核炸彈將從2018年底開始生產，首批將在2020年3月正式交付美軍。據稱，B61-12的打擊精度首次上升為5-30米。

據新浪軍事報導，陳光文點出，未來，美國計畫在5個歐洲國家部署約180枚B61-12，其中義大利70枚，土耳其50枚，比利時、德國與荷蘭各20枚。其餘的更大數量，美軍沒有說明，但估計至少要在亞太地區，如關島和塞班島部署300枚以上，用來對付中國和北韓。

陳光文說，很明顯，如今美國正在歐洲和亞太磨刀霍霍，B61-12的到來，將讓美國的膽子更壯了！俄羅斯專家也表示，美國以升級老式核炸彈為名，實際上著手生產的是新型核彈，因為B61-12擁有制導尾翼元件，可以極高地提升其精度。而且，這種核炸彈的高精度和靈活當量相結合的特點，讓它適用性更強，在應用上變得更誘人，而這可能危及全球戰略平衡。

(中時電子報)