中俄超不開心！ 美偷偷摸摸試驗恐怖武器恐引發災難
美國總統川普上台後，曾多次表示要升級美國的核武庫，讓美國成為核武最強國。近日，美軍再次成功試射B61-12戰術核炸彈。大陸軍評陳光文指出，美國此舉一定會引發新的核武擴軍浪潮，而感受到巨大威脅的中國和俄羅斯，是不會聽之任之的！
美國經過近年來的多輪試驗，B61-12戰術核炸彈將從2018年底開始生產，首批將在2020年3月正式交付美軍。據稱，B61-12的打擊精度首次上升為5-30米。
據新浪軍事報導，陳光文點出，未來，美國計畫在5個歐洲國家部署約180枚B61-12，其中義大利70枚，土耳其50枚，比利時、德國與荷蘭各20枚。其餘的更大數量，美軍沒有說明，但估計至少要在亞太地區，如關島和塞班島部署300枚以上，用來對付中國和北韓。
陳光文說，很明顯，如今美國正在歐洲和亞太磨刀霍霍，B61-12的到來，將讓美國的膽子更壯了！俄羅斯專家也表示，美國以升級老式核炸彈為名，實際上著手生產的是新型核彈，因為B61-12擁有制導尾翼元件，可以極高地提升其精度。而且，這種核炸彈的高精度和靈活當量相結合的特點，讓它適用性更強，在應用上變得更誘人，而這可能危及全球戰略平衡。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。