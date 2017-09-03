年齡差阻戀情 林依晨昔爆氣「停止傷害我愛的人」

不少藝人戀情都曾因年齡差告吹。（圖／中時資料照片）

33歲性感女星小Call今年2月才甜蜜認戀有「MV教父」之稱的導演賴偉康，然男方年齡成謎，交往期間也不願意讓小Call看他身分證，再加上媽媽質疑下，使小Call先前不得不宣布兩人跨不過外界不看好的年齡差告吹，而演藝圈也有不少明星因年紀差距宣告分手，而一向零負評的林依晨，則是曾為年紀較大的男友爆氣，令粉絲十分驚訝。

蕭亞軒日前宣布與男友Michael分手。（圖／中時資料照片；取自新浪微博）

1. 蕭亞軒

提到演藝圈年齡差戀情，就不得不提被封「小鮮肉專業戶」的天后蕭亞軒，今年4月，她閃電承認與小13歲高爾夫球選手Michael分手，結束才8個月的短命戀，向來對感情坦率的她直言：「也許年齡有些差距，我們因為價值觀跟個性確實有些不適合」，於是決定分開，她更表示，自己從來不希望跟有錢人交往，從母親過世後便獨立過生活，如今又送走一個男友，蕭亞軒說：「也許是緣分還沒到吧」，引來粉絲為她打氣。

鄺祖德去年承認和陳慧嫻有過一段情。（圖／取自《on.cc東網》）

2. 陳慧嫻

51歲香港女星陳慧嫻去年在演唱會上開口表示遇到一位很有感覺的陽光運動男，但告白後失望發現對方其實是同性戀，使對愛情剛燃起一絲希望的陳慧嫻晴天霹靂，消息傳開後，外界頻傳男主角就是陳秋霞姨甥鄺祖德，引來鄺祖德不得不開腔表示，兩人確實交往過，也帶她和家人吃過飯，最後顧及家人觀感與年齡上差異才決定斬戀，並澄清自己不是女方口中的故事主角，也非同性戀。

吳啟華、石洋子2015年宣告婚變。（圖／取自《on.cc東網》）

3. 吳啟華

53歲港星吳啟華昔日因《九品芝麻官》中「方唐鏡」一角而被台灣觀眾熟知，2007年他迎娶小21歲女星石洋子，豈料2015年便閃電宣布告吹，當時男方將婚姻失敗主因一肩扛起，石洋子受訪則表示兩人因年齡差太大難溝通，便決定分開，夫妻倆為所生子女沒鬧翻，去年還被爆兩人甜蜜遊沖繩，疑似復合，但被吳啟華否認，稱現在只是把對方當作親人。

周海媚去年與小9歲男友分手。（圖／中時資料照片）

4. 周海媚

50歲女星周海媚因身材臉蛋保養有術，被譽為演藝圈最正美魔女，然而去年她卻被曝和交往10年、小9歲建築師男友閃電分手，主因是兩人對婚姻沒共識，周海媚雖年紀較大，但不願走入家庭當主婦，進而決定斬戀，而周海媚更為人熟知的是1989年她與大10歲呂良偉的一年短命婚，2010年呂良偉出書談婚變主因，說兩人分開與第三者無關，「是自內而外的」，似乎暗示兩人也敵不過年齡差距。

林依晨曾為護前男友爆氣。（圖／中時資料照片）

5. 林依晨

有「晨神」之稱的林依晨，婚前2011年被爆當時男友鄭家堯分手，主因則傳是對方謊報年紀，明明已經43歲卻少報7歲，更指男友不滿她在《我可能不會愛你》中與王陽明親熱戲而吃醋，對此，個性一向溫和的林依晨難得在凌晨親上火線在官網留言，痛批：「請停止傷害我摯愛的人，難道你們沒有如此深愛過？全然不知那撕裂般的痛楚？請不要再拿始終無法證實的謠傳一而再、再而三地撥弄無辜者還尚未能結痂的傷口，為了你們所愛之人的福份。」並澄清兩人不是因為年齡分手，而是因為她的工作性質太挑戰人性。

(專題報導)