《全球星期人物》28歲模特、白宮最資淺聯絡室主任希克斯

2016年希克斯擔任川普競選團隊發言人時，在川普大樓工作的資料照片。(路透)

年僅28歲的白宮現任聯絡室主任希克斯。(截圖自Youtube@Forbes Live)

川普上任短短不到1年的時間，白宮聯絡室主任已經到換到第4位了，最新的白宮聯絡室主任過去曾經擔任模特兒、年僅28歲，堪稱是白宮裡最資淺的政治人物，還曾經任職於川普大女兒伊凡卡的品牌服飾公司，她是希克斯(Hope Hicks)，川普喜歡叫她「小希」。

希克斯出生於1988年，求學時期曾在格林威治高中擔任曲棍球隊隊長，她在2010年從南方衛理公會大學畢業，大學主修學科是英語。她在2015年首次加入川普競選團隊，在此之前她沒有任何政治經驗，而這短短2年擔任川普助理的政治資歷讓她成功踏進白宮，成為川普任內第4位聯絡室主任。

美國總統川普(戴白帽者)與希克斯熱烈交換意見。(路透)

白宮連絡室新主任希克斯(左一)和前白宮策略長巴農(Steve Bannon)正在討論公事。(路透)

白宮連絡室新主任希克斯(左一)和前白宮策略長巴農(Steve Bannon)正在討論公事。(路透)

希克斯的父親保羅希克斯(Paul Hicks)曾經是美國共和黨籍眾議員麥金尼(Stewart McKinney)的幕僚長，後來轉往私人公關公司Glover Park集團擔任執行長，她已故的祖父則曾經是德士古(Texaco)石油公司的公關高層。出生在公關、政治家庭的希克斯，如今走入了川普政治團隊擔任白宮聯絡室主任，似乎也是相當順理成章！

早在2012年，希克斯在一家私人公司工作時，川普大女兒伊凡卡的品牌服飾公司就是她的客戶之一，到了2014年8月，希克斯就直接進入伊凡卡的公司擔任全職模特兒的職務，並協助伊凡卡擴展她的時尚品牌。5個月之後，時年26歲的希克斯加入了川普競選團隊，擔任新聞發言人的角色。當初川普陣營在競選期間，她一天要處理250個採訪邀請通知，然後決定哪幾家新聞媒體可以和川普進行談話，也因為這樣的忙碌生活讓她和交往長達6年的男友分手了！

Congrats to my brilliant, kind & wickedly funny friend Hope Hicks on being named to the @Forbes #30Under30 list! https://t.co/s3YO9Eq83Z — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2017年1月4日

年僅28歲的白宮現任聯絡室主任希克斯。(路透)

2016年川普順利當選美國總統之後，希克斯也繼續待在川普身邊成為他的助理，並且在今年正式進入白宮擔任聯絡室主任一職，她的年薪將近18萬美元，折合台幣約544萬元，是白宮薪資最高的22人之一，羨煞不少人。她也在今年獲選為富比世30名30歲以下最具影響力的人。

年紀輕輕就進入白宮工作，長期擔任川普助理、站在川普身邊猶如另一位身材高挑的模特兒，亮麗的外型很難不引人注目，希克斯大概是今年最有話題性的白宮政治人物之一。

(中時電子報)