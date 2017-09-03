《全球星期人物》28歲模特、白宮最資淺聯絡室主任希克斯

中時電子報
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2016年希克斯擔任川普競選團隊發言人時，在川普大樓工作的資料照片。(路透)

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年僅28歲的白宮現任聯絡室主任希克斯。(截圖自Youtube@Forbes Live)

川普上任短短不到1年的時間，白宮聯絡室主任已經到換到第4位了，最新的白宮聯絡室主任過去曾經擔任模特兒、年僅28歲，堪稱是白宮裡最資淺的政治人物，還曾經任職於川普大女兒伊凡卡的品牌服飾公司，她是希克斯(Hope Hicks)，川普喜歡叫她「小希」。

希克斯出生於1988年，求學時期曾在格林威治高中擔任曲棍球隊隊長，她在2010年從南方衛理公會大學畢業，大學主修學科是英語。她在2015年首次加入川普競選團隊，在此之前她沒有任何政治經驗，而這短短2年擔任川普助理的政治資歷讓她成功踏進白宮，成為川普任內第4位聯絡室主任。

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美國總統川普(戴白帽者)與希克斯熱烈交換意見。(路透)

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白宮連絡室新主任希克斯(左一)和前白宮策略長巴農(Steve Bannon)正在討論公事。(路透)
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白宮連絡室新主任希克斯(左一)和前白宮策略長巴農(Steve Bannon)正在討論公事。(路透)

希克斯的父親保羅希克斯(Paul Hicks)曾經是美國共和黨籍眾議員麥金尼(Stewart McKinney)的幕僚長，後來轉往私人公關公司Glover Park集團擔任執行長，她已故的祖父則曾經是德士古(Texaco)石油公司的公關高層。出生在公關、政治家庭的希克斯，如今走入了川普政治團隊擔任白宮聯絡室主任，似乎也是相當順理成章！

早在2012年，希克斯在一家私人公司工作時，川普大女兒伊凡卡的品牌服飾公司就是她的客戶之一，到了2014年8月，希克斯就直接進入伊凡卡的公司擔任全職模特兒的職務，並協助伊凡卡擴展她的時尚品牌。5個月之後，時年26歲的希克斯加入了川普競選團隊，擔任新聞發言人的角色。當初川普陣營在競選期間，她一天要處理250個採訪邀請通知，然後決定哪幾家新聞媒體可以和川普進行談話，也因為這樣的忙碌生活讓她和交往長達6年的男友分手了！

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年僅28歲的白宮現任聯絡室主任希克斯。(路透)

2016年川普順利當選美國總統之後，希克斯也繼續待在川普身邊成為他的助理，並且在今年正式進入白宮擔任聯絡室主任一職，她的年薪將近18萬美元，折合台幣約544萬元，是白宮薪資最高的22人之一，羨煞不少人。她也在今年獲選為富比世30名30歲以下最具影響力的人。

年紀輕輕就進入白宮工作，長期擔任川普助理、站在川普身邊猶如另一位身材高挑的模特兒，亮麗的外型很難不引人注目，希克斯大概是今年最有話題性的白宮政治人物之一。

(中時電子報)

文章來源：Hope Hicks is Trump's next communications director: Here's how a 28-year-old with no political experience got into his inner circle

文章來源：Hope Hicks: What to Know About the Interim White House Communications Directo

文章來源：Analysing the style of Hope Hicks, who went from teen model to Donald Trump's right hand woman

文章來源：6 things you may not know about Hope Hicks, Trump's new interim White House communications director

關鍵字：川普白宮聯絡室主任希克斯模特伊凡卡公關
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