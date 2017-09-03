李鍾碩、秀智壓軸登場！9月韓劇追哪部？

9月韓劇你要追哪部？（圖／翻攝自各電視台官網）

開學了！2017年也來到9月份，這個月韓劇還是有多樣選擇，其中最受關注的莫過於李鍾碩、秀智的《當你沉睡時》，男神、女神首次合作會擦出什麼火花，讓粉絲相當期待，而去年奪下百想獎視后的徐玄振也接演新的都市愛情劇，同樣是許多劇迷列入必追清單之一。

《我的黃金光輝人生》9月2日播出。（圖／翻攝自《我的黃金光輝人生》官網）

《我的黃金光輝人生》由朴施厚、申惠善、李泰煥、徐恩秀主演，講的是一位有機會成為富人的女人，卻陰差陽錯跌入低谷生活，但也從中領悟幸福的故事，9月2日播出。這部也是男主角朴施厚相隔5年再度出演韓國三大電視台的作品，但他之前捲入性侵風波，因此引來不少網友罵聲，甚至放話要連署棄劇，造成熱議。

《做飯的男人》9月2日播出。（圖／翻攝自《做飯的男人》官網）

同樣9月2日播出的《做飯的男人》，由「少女時代」秀英、溫朱莞、徐孝琳、朴鎮宇主演，描述在這個滿是離婚、不婚、同居不結婚的時代，家庭陷入崩垮危機的中年男女們，為了找回家庭幸福所展開一連串故事的故事，這也是秀英第一次挑戰50集長劇。

《Argon》9月4日播出。（圖／翻攝自《Argon》官網）

有別於一般韓劇16集，金柱赫、千玗嬉主演的《Argon》只有短短8集，該劇講述在假新聞氾濫的社會中，一群只透過事實揭露真相的熱血記者們炙熱的生活故事。由《奶酪陷阱》的李允正導演執導，而兩位主演平常演電影居多，更讓不少劇迷期待兩人的表現。

《內衣少女時代》9月11日播出。（圖／翻攝自《內衣少女時代》官網）

《內衣少女時代》以1970年代的大邱為背景，描寫青春男女們的成長、愛情故事，這部同樣只有短短8集。而近年不少韓劇、台劇都掀起復古風，屆時《內衣少女時代》播出後，不知是否會再吹起復古風潮，主演群們大家最為熟悉的是CNBLUE李宗泫，其他演員還包括苞娜、蔡舒辰、徐榮柱等，是一部青春愛情喜劇。

《愛情的溫度》9月18日播出。（圖／翻攝自《愛情的溫度》官網）

以《又，吳海英》、《浪漫醫生金實福》掛收視保證的徐玄振，這次聯手楊世鍾、金材昱、趙寶兒合作《愛情的溫度》，講的是因和對方對於愛情的時機認知不同的男、女主歷經分分合合後再度重逢，最終找到感情中「最佳溫度」的羅曼史故事。這也是徐玄振和楊世鍾繼《浪漫醫生金實福》後2度合作，加上先前在《Voice》完美詮釋殺人摩的金材昱，精彩陣容以吸引大批劇迷等著看。

《20世紀少男少女》9月25日播出。（圖／翻攝自20世紀少男少女》官網）

韓藝瑟、金知碩、李尚禹、柳賢慶、李尚熙主演的《20世紀少男少女》，描寫現今時代的未婚女性們的現實故事，主要是三個35歲的女人的愛情、友情故事，而這部的李善慧編劇曾寫過《請回答》系列，因此許多觀眾也頗為期待作家的新作品。

《當你沉睡時》9月27日播出。（圖／翻攝自《當你沉睡時》官網）

採先製後播的《當你沉睡時》，由《Doctors》吳忠煥導演、《皮諾丘》朴惠蓮作家聯手合作，加上強大主演陣容：李鍾碩、裴秀智、丁海寅、李相燁、申載夏、金旻載等，消息一公開，就被視為下半年最值得期待的電視劇。該劇講述可以透過夢境預知未來不幸的女人，和阻止夢境成為現實而孤軍奮鬥高冷檢察官的故事。而這也是李鍾碩繼《聽見你的聲音》、《皮諾丘》第三次和朴惠蓮作家合作，由於前2部都創下好成績，故這次新劇的成效更令大家好奇。

(專題報導)