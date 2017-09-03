G奶女神得罪宅男下場超慘 謝罪完連電視劇也腰斬
日本性感女星真木陽子有著G奶好身材，曾獲日本男性票選為「五大誘惑女神」，然而她近來衰事不斷，先是主演日劇《瑟西爾的企圖》收視慘淡，接著又因為表明想藉由參加同人界盛事「Comic Market 93」，發表自己的寫真集，並籌措資金，引發御宅族極大不滿，痛批她根本不了解Comic Market的內涵，對不起自費出版同人誌的作者。
其實真木陽子被罵的主因，就是她的寫真集完全交由專業人士來製作，連製作經費都是由粉絲籌措，並非自己慢慢存錢，與Comic Market的精神完全背道而馳。事後真木陽子就在臉書道歉，坦言自己沒有好好學習Comic Market禮儀就輕率參加，所以宣布退出。
知名成人漫畫家水龍敬更指出真木陽子被砲轟的最大原因，就是若真木陽子今天出的不是寫真集而是漫畫，御宅族的反應可能和這次完全不同，雖然寫真集製作不易，但是Comic Market參與者更容易理解創作漫畫的艱辛。
然而真木陽子的噩運並未就此終止，由於《瑟西爾的企圖》收視大爆死，富士電視台日前就宣布7號播出的第9集為完結篇，業界人士更解讀此舉形同是腰斬，真木陽子人氣持續探底。
(專題報導)
關鍵字：真木陽子、
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