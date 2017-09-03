歐錦賽》保羅蓋索好威 西班牙又宰翻對手

西班牙中鋒保羅蓋索3日攻下全場最高26分。(取自FIBA官網)

馬刺中鋒保羅蓋索繼續展現他在禁區的絕對主宰力！靠著保羅蓋索攻下全場最高26分，另有8籃板、2助攻的精采演出，西班牙3日在歐洲男籃錦標賽，再以93比56痛宰捷克，連兩場預賽都大勝對手35分以上。

身為上屆歐錦賽冠軍，西班牙這次衛冕氣勢強大，3日遭遇捷克，除了籃板數上取得50比28的明顯優勢，更壓迫捷克投籃命中率僅有3成43(投70中24)，相信接下來5日凌晨1點30分遭遇羅馬尼亞，西班牙幾乎3連勝在望。

3日除了保羅蓋索優異表現，下個球季效力爵士的盧比歐，也有17分、5籃板與2助攻進帳，尼克前鋒W.賀南戈梅茲9分、10籃板，相當不滿灰熊當前氣氛的馬克蓋索8分、9籃板；捷克只有克里茲(11分)拿下兩位數得分。

其他歐錦賽戰況，波蘭91比61勝冰島、拉脫維亞92比64勝比利時、蒙特內哥羅72比48勝匈牙利、德國67比57勝喬治亞共和國、法國95比87勝希臘、俄羅斯75比72勝塞爾維亞。

(中時電子報)