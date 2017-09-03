農田水利會長改官派？會員批開民主倒車

農田水利會會長改官派的議題，有會員質疑，此舉根本是開民主倒車。圖為屏東農田水利會。（潘建志攝）

這屆的農田水利會會長任期將在明年屆滿，中央之前傳出要將目前會長直選改為官派的聲音，獲得部分地方水利系統人士支持，並積極推動。但有會員質疑，台灣已是民主國家，連總統都直選了，再走回官派的路子，根本是開民主倒車。

台灣目前有17個農田水利會，管理38萬公頃的農地水道，除了每年有農委會補助會費外，有的水利會坐擁多筆房舍土地，一年可收到上億租金，部分金錢流向不透明，加上選舉時因綿密組織動員系統，常淪為派系樁腳，牽動地方選情。

立法院長蘇嘉全去年在小英總統上任後不久便指出，為落實轉型正義，將修法把目前屬公法人人民團體的農田水利會改為公務機關，會長由直選改為官派，讓資源全民共享，也獲得不少支持，並積極推動。

屏東農田水利會員沈商嶽指出，農田水利會會長早年由政府官派，曾一度改為遴選，民進黨2000年執政後提案改由會員直選，2002年舉行首屆農田水利會選舉，迄今已實施4屆直選，若再改回官派，在現在總統都直選的年代，根本是民主倒退。

他說，目前全國17個農田水利會裡有4個是民進黨籍會長，若改回官派，是不是會讓外界有民進黨想「整碗捧去」的觀感，不是就和威權時代的國民黨一樣？這會讓小英總統所謂的「轉型正義」變成「不公不義」。

農委會農田水利處表示，去年的確有改回官派的聲音，當時曾針對此議題進行意見調查，但後來覺得不妥暫時擱下，迄今仍未送出「農田水利會組織通則」修法提案，農委會目前也沒有相關修法的準備。

(中時)