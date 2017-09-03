世大運辣妹主動出擊 竟得到最多外國選手的吻！

世大運期間，謝雪兒獲得世大運選手們最多的吻！（取自謝雪兒臉書）

一個吻留下美好回憶！世大運期間，一名台灣女學生可說是幸運兒，她獲得世大運的選手們最多的吻！

台中科技大學四年級女學生謝雪兒，為了讓世大運選手們對台灣留下美好回憶，在世大運選手村外，和經過的選手們玩起撲克牌魔術。

謝雪兒問選手什麼運動能讓心跳加速、降低壓力、有益健康，在選手回答後，她說：「kissing」，接著謝雪兒拿出1張撲克牌，要選手寫下自己的名字，再請對方把牌折起放進嘴裡咬著，謝雪兒也把牌放進嘴裡咬著。

據《聯合報》報導，在謝雪兒和選手兩人短暫接吻後，雙人嘴裡的牌竟就此互換。選手拿出嘴裡的撲克牌打開來一看，自己的牌竟在謝雪兒的嘴裡，而自己嘴裡咬的竟是謝的牌，此時選手頓時驚叫出來。遊戲結束後選手們都說，這魔術讓他們留下美好回憶！

(中時電子報)