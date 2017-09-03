處處有溫情！玄濟會獻愛心 關懷5里弱勢民眾
大雨澆不熄助人的熱情！新北市中和玄濟會與中和漳和里、佳和里、福祥里、連城里、廟美里等里長服務處合作，捐贈白米等物資給里內弱勢民眾，2日晚間下起大雨，連城里長林仁凱及中和玄濟會10多名志工，仍不畏風雨如期舉辦發放活動，領到物資的民眾頻頻致謝說，「謝謝你們，原來社會處處有溫情！」
中和玄濟會成立年餘，近百名成員來自於雙北市各地，愛心觸角遍及全台，以關懷社會為出發點，號召民眾凝聚愛心，透過實際行動為社會付出，關懷弱勢族群；每年舉辦多次關懷弱勢活動，會員們有錢出錢、有力出力，愛心遍及全台，弱勢民眾身旁常可看到他們的身影。
林仁凱表示，感謝玄濟會長期關懷，讓里內有需要的民眾可以感受到社會溫情，因為有他們讓弱勢民眾感到不孤單，儘管下起大雨，看到志工們忙進忙出相當感動，身為里長當然要身體力行親自到場替民眾服務。
玄濟會表示，「愛要及時！」社會上仍有不少弱勢需要大家的幫助，期盼藉此活動可以拋磚引玉，讓更多民眾、團體，願意關心社會、關心弱勢。
值得一提，玄濟會除了關懷中和弱勢外，會員們的愛心遍及全台，除了捐贈物資外，更實際走訪不少育幼院，更鼓勵會員們帶著小孩一起投身公益，要讓愛的故事持續下去。
(中時)
關鍵字：關懷
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