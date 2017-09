美網》球后辛吉絲 譲我也暈眩

與傳奇球星辛吉絲搭檔,詹詠然知名度大增。(美聯社資料照)

我被誣指探查球員隱私,美網證被暫停,大會還我清白之後,我終於有機會採訪到詹詠然,進了記者會現場,一位亞洲記者自我介紹説他是替美聯社TV工作的,我說:「喔一定是台灣媒體有跟你們下單」,他點點頭,然後開始抱怨了:「妳知道嗎?妳知道昨天詹詠然記者會有多誇張嗎?(我被停證,無緣與會)。大會派人要求記者一定要用英文問問題,而且不能問無關於美網的問題,我想要她對世大運棄賽有所回應(我想是下單的台灣各媒體的要求),但怎麼試都沒有用,搞得氣氛不太好!我採訪運動賽事的亞洲球員這麼多年,沒有過這樣的事!」

我聽了笑笑沒有多説。但是這讓我了解到,詹詠然現在被對待的規格是不一様的,她的撘檔是辛吉絲,one of the GOAT (Greatest of all time)! 球后中的大牌。其實我還蠻替詠然高興。在美國採訪運動賽事這麼多年,我一直覺得,如果有能力,就可以享受特權,透過正式管道,只要妳敢要求,對方敢給,那就不用客氣。這沒有所謂公不公平的問題。所以這證明現在的詠然,地位已經大不同了!

也因為撘配球后辛吉絲,成績又這麼好的關係,在美網比賽場地更好,慕名前來觀賽球迷更多,賽後記者會的國際媒體(尤其是瑞士)也比以往增加。這些都是和辛吉絲在網球界崇高的地位有關。

然後記者會開始了,果不其然,問題一定要用英文,我個人覺得這是國際大賽事,加上必須尊重不會中文辛吉絲,沒有什麼好奇怪的。

有趣的是,採訪完辛然記者會到一段落,辛吉絲有事要先離開,突然對著我説了一句半開玩笑,類似交代的話。我在驚訝之餘,馬上回了一句,當然!

回到媒體室,我還在暈眩當中。球后辛吉絲吔!跟我這個小記者説話吔!這可是從來沒有發生過的事吔!至於為什麼?who cares! 只能說我很受寵若驚。要不是辛然配,這大概永遠不會發生吧!有球后相挺,真好!

