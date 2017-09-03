美網》球后辛吉絲 譲我也暈眩

與傳奇球星辛吉絲搭檔，詹詠然知名度大增。(美聯社資料照)

我被誣指探查球員隱私，美網證被暫停，大會還我清白之後，我終於有機會採訪到詹詠然，進了記者會現場，一位亞洲記者自我介紹説他是替美聯社TV工作的，我說：「喔一定是台灣媒體有跟你們下單」，他點點頭，然後開始抱怨了：「妳知道嗎？妳知道昨天詹詠然記者會有多誇張嗎？（我被停證，無緣與會）。大會派人要求記者一定要用英文問問題，而且不能問無關於美網的問題，我想要她對世大運棄賽有所回應（我想是下單的台灣各媒體的要求），但怎麼試都沒有用，搞得氣氛不太好！我採訪運動賽事的亞洲球員這麼多年，沒有過這樣的事！」

我聽了笑笑沒有多説。但是這讓我了解到，詹詠然現在被對待的規格是不一様的，她的撘檔是辛吉絲，one of the GOAT (Greatest of all time)! 球后中的大牌。其實我還蠻替詠然高興。在美國採訪運動賽事這麼多年，我一直覺得，如果有能力，就可以享受特權，透過正式管道，只要妳敢要求，對方敢給，那就不用客氣。這沒有所謂公不公平的問題。所以這證明現在的詠然，地位已經大不同了！

也因為撘配球后辛吉絲，成績又這麼好的關係，在美網比賽場地更好，慕名前來觀賽球迷更多，賽後記者會的國際媒體（尤其是瑞士）也比以往增加。這些都是和辛吉絲在網球界崇高的地位有關。

然後記者會開始了，果不其然，問題一定要用英文，我個人覺得這是國際大賽事，加上必須尊重不會中文辛吉絲，沒有什麼好奇怪的。

有趣的是，採訪完辛然記者會到一段落，辛吉絲有事要先離開，突然對著我説了一句半開玩笑，類似交代的話。我在驚訝之餘，馬上回了一句，當然！

回到媒體室，我還在暈眩當中。球后辛吉絲吔！跟我這個小記者説話吔！這可是從來沒有發生過的事吔！至於為什麼？who cares! 只能說我很受寵若驚。要不是辛然配，這大概永遠不會發生吧！有球后相挺，真好！

(中時電子報)