哈維肆虐後 川普2度抵德州勘災晤災民

美國總統川普（Donald Trump）今天飛抵休士頓會晤颶風哈維（Harvey ）災民，哈維於過去一週為休士頓地區帶來歷史性洪災，奪走至少40條人命，造成超過100萬人流離失所。

自從哈維於上週登陸以來，這是川普第2度抵達災區勘災。川普從空軍一號專機走下飛機時，包括德州州長艾波特（Greg Abbott）和休士頓市長特納（Sylvester Turner）等官員在場迎接。

川普偕第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以及包括教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）和退伍軍人事務部長舒爾金（David Shulkin）等少數內閣成員同行。

川普於1日晚要求國會初期撥款78.5億美元協助應急與災後復原。艾波特先前表示，德州可能需要超過1250億美元復原重建經費。1060903

(中央社)