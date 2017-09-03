全國文化會議！鄭麗君：「文化治理」進入國家發展

文化部長鄭麗君強調，文化的主體是人民，期待透過眾人的智慧與力量，迸發出文化的生命力。（文化部提供）

文化部2日上午在公務人力發展中心舉辦全國文化會議開幕典禮，共有四百多位產官學專家與公民社會代表共襄盛舉，總統蔡英文也特別到場致詞。文化部長鄭麗君表示，一年多來充分感受文化界焦慮又急迫的心情，在背後都蘊藏著對文化濃厚的理想，文化部不斷思考如何翻轉治理模式，政府的文化施政重點不再是「治理文化」，而是讓「文化治理」進入國家發展的整體視野。她也呼籲大家匯聚思考與行動，帶動社會翻轉，讓文化持續成為推動台灣前進的力量！

總統蔡英文表示，國家要轉型，文化治理也要升級。希望透過全國文化會議，引進更民主更多元的討論，來規畫國家的文化願景。（文化部提供）

蔡總統致詞時提到，文化是一個國家的靈魂，文化有活力，國家就會有力量，這幾年台灣的年輕世代，從傳統當中找到現代的元素發光發熱，像是策畫世大運的三位年輕導演、拿到奧地利維也納國際青少年音樂節弦樂合奏優勝的親愛愛樂弦樂團、平均年齡35歲的通靈少女製作團隊，這些例子都驗證了「愈在地、愈國際」，只要建立更完整的體系，年輕世代就可以在這塊土地上找到自己的根，挖掘出源源不絕的靈感。

鄭部長則表示，在過去這一年多來參與文化活動時，我感受到大家焦慮又急迫的心情，跟台灣前輩畫家家屬相聚的時候，他們告訴我說，上一次相聚是17年前了，因為長期期待國家能夠系統式的典藏先輩作品的心願總是落空。分區論壇每場會議一定有民眾表達對我們遺棄文資、流失文化記憶的憂心；與產業界朋友相聚的時候，大家單打獨鬥備感艱辛，其實過去一年多我也四處奔走、到處溝通協調，充分能夠體會感受大家焦慮又急迫的心情，在背後都蘊藏著對文化濃厚的理想。

鄭麗君說，我到了嘉義看到返鄉青年所組成的阮劇團，用母語來創作演出，帶著高中生寫劇本，在故鄉發展故事農場。也在台南蕭壠文化園區看到我們耕植於民間信仰文化的當代藝術節。最近也跟大家一起瘋迷由青年小說家所改編的「花甲男孩登大人」，這一切都顯示著只要回到生活的所在，只要給予機會，台灣文化和土地連接當中就會迸發出既傳承又創新的生命力。

鄭麗君說，其實這樣一股豐沛的民間文化能量，在歷史上一直持續引領台灣社會的前進，從日治時期的文化協會、戰後的現代美術運動、七零年代鄉土文學運動、民歌採集運動、八零年代的新電影與小劇場運動，乃至九零年代解嚴之後所爆炸發展的當代藝術面貌，這一切都是台灣文化展現豐沛的生命力、引領台灣社會前進。

鄭麗君強調，新政府上任以來，文化部不斷思考如何翻轉治理模式，政府的文化施政重點不再是「治理文化」，而是要讓「文化治理」進入國家發展的整體視野。她提到，文資保存不能總是讓民間搶救個案，而是應該系統性的建立文化保存體系；此外，「重建台灣藝術史」破天荒納入特別預算，意涵國家要前瞻，要從傳承做起，前瞻計畫也包括「國家文化記憶庫」等三項數位建設計畫，代表在超寬頻時代，除了速度、技術，更要有台灣原生文化內容的思考。

文化部表示，這次的全國文化會議距上屆（2002年）辦理時隔15年，今年文化會議議題設計以總統文化政策為基礎，透過由下而上全民參與政策討論，研擬六大議題，自3月起，經臺灣北中南東四區與離島地區辦理一系列19場次的分區、主題論壇與預備會議，收集民眾對於文化的期待與實務意見，在9月2日、9月3日舉辦的全國文化會議大會形成具體結論，並據以落實於文化政策白皮書及文化基本法草案。

2日下午則就六大議題（文化六力）進行分組討論，分別由包財團法人國家文化藝術基金會執行長彭俊亨、高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授吳瑪悧、雲林科技大學人文與科技學院副院長兼文化資產系教授林崇熙、台灣經濟研究院副院長邱俊榮、國立臺灣藝術大學校長陳志誠以及中央研究院數位文化中心召集人林富士擔任主持人。

(中時電子報)