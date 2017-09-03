全國文化會議分組論壇！談母語、課綱、文化傳承

全體參與者一起展現六大議題的代表顏色，表示共同「拼」文化，一起面向未來。（文化部提供）

文化部2日下午召開全國文化會議分組論壇，與會人士對於文化六力議題展現濃厚的討論興趣，提出許多建設性的意見。文化部表示，此次會議透過由下而上方式討論及凝聚共識，將收集各界意見，並由部長鄭麗君在今天閉幕式進行回應。

今天下午首先登場的文化永續力論壇，由台灣經濟研究院副院長邱俊榮主持，文化部次長丁曉菁出席說明政策。與會民眾關心文化創意產業發展法檢討推動方向以及如何引進臺灣原生文化內容做為推動文化創意產業的基礎；另外，文化產業需要跨部會及跨產業的合作，包含國際行銷、智財、金融、財務等相關制度及人才的引入。

在文化創造力論壇，由高雄師範大學跨領域藝術研究所副教吳瑪悧主持，主任秘書陳濟民與會說明。在場人士關注藝文工作者的勞動權益，認為長期以來的低薪，造成了藝文工作者的權益受損，建議文化部與勞動部協商改善藝文工作者的勞動條件；也提出藝文人才的培育不能完全依賴學校，民間和社會的資源也應該整合運用，建議文化部與教育部合作，深化藝術體驗教育，推動藝文扎根。

文化包容力論壇則由臺灣藝術大學校長陳志誠主持，次長楊子葆出席說明。與會者特別對青少年文化權提出意見，認為目前缺乏青少年文化政策，常以大人思維去定義青少年文化，如電競或漫畫等，希望能真正瞭解青少年文化需求，透過文化體驗教育，深化青少年文化內涵。而近期熱議的國家語言發展法草案也是論壇中關注焦點，民眾希望能復振母語，透過教育場域的母語教學、媒體傳播，如製播母語節目、成立電視臺等，達到文化傳承的目的。

而由中央研究院數位文化中心林富士擔任主持人、次長丁曉菁與會的文化超越力論壇，討論重點則在文化科技教育，民眾指出目前教育體系不足以因應網路新世代的需求，建議發展文化科技，應從國民教育階段做起，學習數位化科技的創造力，並加強未來跨領域及跨學科的學習。文化部近期推動的文化實驗室也有民眾提出期望建立文化實驗室成為示範亮點，讓青年人能更便利進駐該空間，並與地方政府合作，促業交流，形成全國網絡系統，以促進地方文化科技的發展。

文化生命力論壇由雲林科技大學人文與科技學院副院長兼文化資產系林崇熙教授主持，次長楊子葆說明。現場民眾建議文化資產保護教育納入課綱，並提出文資審議應全程公開，審議委員的圈選、立場、退場機制應採高規格檢驗；針對文資審議現況的種種問題，與會人士也認為中央應有積極的因應措施；另有民眾指出，私有古蹟指定後對所有權人的補償機制應妥善規劃。

至於文化民主力論壇由國家文化藝術基金會執行長彭俊亨主持，次長李連權與會。民眾呼籲辦理常態性文化論壇，並舉文化部本年度補助民間辦理文化論壇為例，肯定讓民眾有更多機會參與文化討論，但希望討論後之結論能真正形成政策；與會者也期望文化預算未來能更提升，並且可以檢討各項藝術領域的預算分配。

(中時電子報)