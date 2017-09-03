U18》打線全面熄火 中華隊遭南韓擊倒
遠征加拿大出戰U18世界盃青棒賽的中華小將們，首戰戰到延長10局險勝加拿大，休息不到24小時，今(3日)晚間再與強敵南韓交手，中華隊一路處落後，9上後援的古林睿煬遇襲，加上中華隊發生1次失誤，一口氣失5分被拉大差距，儘管中華隊9下追回2分，但仍無力回天，以2比8吞首敗。
中華隊首戰與加拿大交鋒，戰到延長10局才險勝，短暫休息後再與南韓交手，雖賽前下了場雨，比賽時也是陰雨綿綿，不過沒澆熄小將們的鬥志。此役扛先發投手的劉致榮，首戰擔綱游擊手打滿10局，雖3上遇亂流失1分，4上又被姜白虎轟陽春炮，但投6局挨4安僅失2分，表現出色。
然而打線未能給劉致榮支援，前7局被南韓投手封鎖，僅敲3安1分未得，還慘吞8次三振。劉致榮投完6局，由吳世豪接替投球；他雖只被擊出1安，但二壘有人時出現暴投，讓跑者進占三壘，接著2棒崔玹準(音譯:CHOI HyunJun)擊出滾地球，他傳本壘時發生失誤，送南韓攻得第3分。
隨後中華隊雖沒再失分，但打線持續熄火，打完8局仍沒能得分。中華隊9上推古林睿煬後援，只要守住3分差，就還有反撲機會；但他沒能完成任務，單局挨4安，加上三壘手王泓逸發生要命失誤，中華隊單局失掉5分，比分差瞬間拉開到0比8。
儘管中華隊9下由曾翰宇安打領頭，連敲4安追回2分，依舊沒能挽回局面，吞下首場敗戰。南韓先克澳洲再勝中華隊，率先取得2勝，暫居A組第1；而中華隊輸球後，戰績1勝1敗，明天同一時間將再與義大利交手。
(中時電子報)
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