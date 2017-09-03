這是蛋黃酥？ 文旦柚造型好吃又可愛
今年已是第七屆的新北市蛋黃酥節，2日在新北市市民廣場盛大舉辦。現場共分為三個組別競賽，分別是經典組、創意組與學生創意組。今年的創意組蛋黃酥，外型與口味俱佳，一次排開非常吸睛，就像是精緻的和果子，讓人不忍動口。
以「天柚．添佑」蛋黃酥競逐創意組的拉菲樂烘焙坊，是從文旦覓得設計靈感，柚子口味的內餡做工繁複，柚子皮要先糖蜜，再拌上松子仁與柚子果泥，蛋黃則改用奶黃餡取代。外皮的色澤則來自抹茶粉和柚皮，呈現天然青綠灑上金粉，擬真度十足，最終果然不負眾望奪得冠軍。
不輸給專業烘焙師傅，今年首次將學生創意納入競賽組。本屆學生組創意蛋黃酥共有三校四組參賽，最後贏得冠軍的是淡水商工餐飲科。以紅龍果與抹茶調和而成的紅綠漸層酥皮，製成的「成雙成對蛋黃酥」，外型繽紛口味芳香，一點都不輸給大人手藝，展現初生之犢不畏虎的氣勢，獲選冠軍名符其實。
新北市政府舉辦蛋黃酥節七年以來，過去總是經典口味的蛋黃酥口味較受青睞，但今年轉向則是以創意蛋黃酥受到好評。這表示新北市糕餅業者不斷精進技藝，也更勇於嘗試新的口味。即日起至9月7日，入圍決賽的店家聯合推出期間限定優惠，想撿便宜千萬別錯過。詳情可洽新北市政府經濟發展局網站。
(中時)
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