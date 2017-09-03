瑪娃颱風直撲廣東 外圍環流帶雨 早晚有涼意

珊瑚、瑪娃颱風潛勢路徑圖(圖/取自中央氣象局)

是不是感覺到微微秋意了呢？台灣地區受到瑪娃颱風外圍環流影響，北部、東半部及西半部昨(2)日分別降下大雨，部份地區雨勢明顯，也讓高溫緩減不少，入夜及清晨溫度來到25-26之間。今(3)日清晨降雨趨於緩和，氣象局稍早解除豪雨特報。不過氣象局提醒，今日整天仍有局部較大雨勢發生的機率，出門仍要記得攜帶雨具。

9/3各地天氣概況(圖/取自中央氣象局)

9/3台灣周邊衛星雲圖(圖/取自中央氣象局)

瑪娃颱風持續緩慢朝福建、廣東一帶接近，今天暴風圈將逐漸進入廣東沿岸，今晚明晨左右，颱風中心預計將登陸。氣象局也提醒，由於澎湖、金門距離瑪娃颱風暴風圈距離相對較近，降雨機率提高，風力也會增強，請留意可能出現的豪大雨及強陣風等現象，往來兩地民眾應特別注意颱風動態。

台灣地區今日受瑪娃外圍環流影響，各地降雨機率仍高，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天仍然會有持續時間長的強降雨出現，而南部、台東地區及大台北平地也有間歇性的陣雨，至於中部地區及桃竹苗、花蓮，雨勢明顯的時間集中在午後這段期間。

至於下周的天氣型態，氣象局預估，下週一起，瑪娃颱風進入大陸地區，強度將持續減弱，台灣各地大多為多雲天氣，但是附近水氣仍多，風向以偏南到西南風為主，迎風面的南部地區不定時會有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲午後雷陣雨的天氣，午後降雨的範圍較廣，各地雨勢仍明顯，除山區外，中部以北及宜蘭、花蓮的平地都有午後雷雨發生的機率。

到了下周二到周四，太平洋高壓逐漸增強，台灣附近水氣稍減，風向以偏西南風為主，各地大多是多雲到晴，天氣相對穩定，降雨機率較低，但沒下雨時仍會感受悶熱，要降溫得再等等。

(中時電子報)