9月3日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

台菲投保協定 年底重簽

新南向年底有望傳捷報！為保障台商投資，政府擬跟東南亞8國重簽投保協定（BIA)，行政院政委委員暨經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨表示，預計年底前可有1到2個國家完成簽署，台菲投保協定可能成新南向推動以來第一個。

暗助倒閣？有綠委不挺林全

立法院倒閣連署出現「新劇本」？有來自綠營內部傳言指稱，民進黨立委雖不可能連署藍營所提不信任案，但若連署能過門檻，成案後社會氛圍也要求行政院長林全下台，那麼綠委不排除捨「黨意」而依「民意」，「不捍衛」林全續任。不過，親民黨團總召李鴻鈞昨表示，倒閣時間點已經過了。

藍擬聲請釋憲 宋要靜思片刻

前瞻首期特別預算案日前在立法院三讀通過，國民黨團認定審查過程有違民主憲政之虞，擬在下周聲請釋憲，親民黨團態度成關鍵。親民黨主席宋楚瑜昨天表示，「我們要靜思片刻」，不倉促決定；親民黨團總召李鴻鈞也說，收到國民黨釋憲文後內部將慎重討論。

蘋果日報

空拍踢爆 露營區剷山造景 恐釀土石流滅村

《蘋果》今年初報導，全台200萬人瘋露營，每月商機高達3億元，但1500多處營地竟有9成非法經營，8個月過去了，非法經營不但未改善，業者為了開發新營地不惜毀山砍林，《蘋果》空拍直擊新竹縣山區，翠綠山頭就像鬼剃頭，壯麗山稜線也遭刨平，部落民眾哭訴土石鬆軟，「一出事就是滅村」，檢方查辦也痛斥業者「要錢不要命」，無奈中央和地方政府互踢皮球，放任亂象。

車遭追撞墜6米 孝子枉死

孝子枉死！台南市事母至孝的烘焙師傅鄭瑞宏昨早駕車上班，行經台86快速道路接近歸仁交流道時，後方車輛疑未保持安全距離直接追撞，鄭男連人帶車翻落6公尺深的下方平面道路，警消獲報救出受困車內的鄭男，但他頭顱破裂當場死亡，鄭男母親到場認屍哭喊：「我的兒啊，你怎麼可以放我一個人！」令人鼻酸，肇事駕駛訊後被依過失致死罪嫌送辦。

酒麵盲測 學生愛馬祖老酒麵

「馬酒戰台酒」酒麵大戰展開！台灣菸酒公司5年前推出「花雕雞麵」，去年狂賣1800萬包，被網友選為最喜歡的泡麵，連帶拉抬台酒「麻油雞麵」，去年賣出400萬包，兩者一年商機逾10億元；馬祖酒廠和代工廠商興霖食品看好酒麵市場，上月推出「馬祖老酒細麵」，在好市多的網站試水溫販售，至昨不到1個月熱銷75萬包，預估年產量可達360萬包，商機1億800萬元，未來還考慮外銷。

聯合報

獨木舟瘋 安全誰顧？

台灣東海岸近年掀起海洋獨木舟體驗風潮，航程冒險刺激，僅宜蘭縣每天便吸引五、六百人參與，業者也競相投入，就像當年泛舟很快竄紅。但宜蘭縣政府追查，七家獨木舟業者至今無一合法，將緊急稽查，輔導合法化，保障遊客安全。

加護病房 超級細菌大軍來襲

國內加護病房與社區抗藥性細菌比率不斷攀升，衛福部疾管署監測，從二○○六年至二○一六年，醫學中心加護病房常見八大超級細菌造成一萬五千多人感染，其中「碳青黴烯類抗藥性鮑氏不動桿菌（ＣＲＡＢ）」已動用最後一線抗生素，死亡率仍達百分之五到十五，醫師聞之色變，憂心未來無藥可醫。

柯文哲超越藍綠像異星人 蔡英文不會表演是另類

台北市成功舉辦世大運，市長柯文哲民調攀升，中華文化總會秘書長林錦昌形容，柯文哲就像超越藍綠的「異星人」，不像蔡英文總統有傳統藍綠包袱；但蔡總統不會表演，對民進黨也是一種「另類」。

自由時報

宋楚瑜、柯文哲 勉年輕世代認真工作

親民黨主席宋楚瑜及台北市長柯文哲昨同台，兩人不約而同地大酸「一例一休」政策，宋楚瑜引用廣達董事長林百里說法「年輕時哪有一例一休，是不眠不休」，質疑「這麼多行業都用同一個標準，行得通嗎？」柯文哲則說：「若要一例一休，就沒辦法成為大人物。」

美艦將常態巡航南海

為了加強施壓過度聲索南海主權的中國，美國國防部首度擬定常態性南海巡航計畫，有別於以往任務受制於不同政治因素，美軍船艦未來將增加在南海行使航行自由權利的次數，透過更具連貫性和針對性的行動，彰顯美方在南海問題上堅定的立場，但此一做法勢必為美中關係再添複雜新變數。

補助僑團敏感 僑委會編1.1億機密預算

一○七年度中央政府總預算案已送入立法院，其中，過去從未編列機密預算的僑務委員會，明年度突然編列一筆達到一億一六一二萬二千元的機密預算，已引起朝野立委的驚訝與不解，立委認為政府推動僑務工作的相關計畫及經費，根本沒必要以機密預算編列，未來在進入實質審查時一定會嚴加審查把關。

(中時電子報)