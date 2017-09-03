奔向世界最美海灣 1647人清晨冒雨路跑
大雨也澆不熄熱愛長跑的心，「2017奔向世界最美麗海灣路跑」活動今(3)日清晨開跑，1647名長跑好手在大雨中齊步跑，宣示為明年世界最美麗海灣年會先暖身。
迎接明年世界最美麗海灣國際組織年會跨海澎湖舉行盛會，澎湖鄉親總動員，縣府精心策畫了一系列活動熱鬧慶祝，今天清晨千人路跑活動率先登場。
澎湖縣體育運動發展協會主辦，廣發英雄帖邀請全國熱愛長跑好手共襄盛舉，包括21公里半程馬拉松組、10公里健跑組、6公里休閒組，號召1647人熱情響應。
歡迎所有選手蒞臨，縣府特於路跑前一晚在烏崁靖海宮廣場舉辦選手之夜，露天辦桌流水席及璀璨煙火秀帶動最高潮，詎料，天公不作美，陣陣大雨下不停。
清晨6時整，雨勢稀哩嘩啦聲中鳴槍起跑，縣長陳光復親臨加油打氣，所有選手們精神奕奕絲毫不受影響，體驗冒雨路跑直說過癮，挑戰自己極限的不可能任務。
賽事規格採用計時晶片，主辦單位加強醫護服務，於沿路每隔2.5公里處就布設補給站，務必確保選手們安全達陣。
縣府表示，行銷澎湖秋冬觀光，緊接著10月1日國際鐵人三項競賽、10月15日澎湖國際海灣馬拉松賽、11月12日澎湖遠航馬拉松賽等精彩賽事陸續登場，打造澎湖冬季運動新風潮。
(中時)
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