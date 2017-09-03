下一代核武 高超音速武器將問世
早在2014年1月，美國五角大樓官員指中國進行高超音速導彈武器試驗，其速度達馬赫數10（也就是音速的10倍），這種導彈將被用於突防導彈防禦系統。當然，西方世界也沒閒著，美國和澳大利亞今年7月底成功在澳大利亞南部武麥拉試驗場進行了1次HiFire-4高超音速飛行試驗，據稱該武器為「高超音速武器為下一代核武器」。
高超音速技術發展始於上世紀50年代，世界上主要的航天大國都在涉及這一研究領域，尤其是近幾年來，以美國、俄羅斯為代表的世界主要航天大國和軍事強國十分重視高超音速技術的研究和投入，印度、日本、澳大利亞和法國等國也在同步積極推進。
正所謂天下武功、唯快不破，武器裝備更快、更高、更遠的性能指標是永恆話題，美國已將吸氣式高超聲速武器裝備技術作為五大改變作戰模式的技術之一和七項常規威懾技術之一，提出了HSSW、HAWC吸氣式高超聲速武器項目，重點發展抗干擾及在GPS失效下的高速導航和高能戰鬥部毀傷技術等，並計劃在2019年前後完成高超聲速巡航導彈武器化的相關技術實彈驗證試驗。
今年4月，俄羅斯實現了8倍聲速的鋯石高超音速巡航導彈的飛行試驗，今年6月29日和7月22日，美國空軍先後發佈「快速研製和部署空射型高超音速常規打擊武器的工業能力調研報告」和「空射型高超聲速常規打擊武器型號工程研製合同招標預告」，標誌著世界高超音速武器裝備時代已經來臨。
按照美國、俄羅斯的規劃，結合型號研製一般規律，2020~2025年戰術級高超音速武器即將問世，不久的將來戰略級也將實現實戰裝備，因此稱呼「高超音速武器為下一代核武器」一點不為過。毫無疑問，美澳聯合試驗HiFire項目的一系列試驗目的明確，即為高超音速技術形成實戰裝備鋪路搭橋。
(中時電子報)
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